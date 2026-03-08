Sidak Pasar & Ritel Berlanjut, Pastikan Stok Aman Menjelang Nyepi dan Idulfitri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Satgas Saber Pangan bersama instansi pemerintah dari dinas terkait Provinsi Bali turun langsung ke lapangan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, Minggu, (8/3/2026).

Inspeksi mendadak (sidak) tersebut menyasar sejumlah komoditas utama yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, telur, daging, bawang, hingga cabai.

Sidak dilaksanakan di tiga lokasi yang menjadi pusat distribusi dan transaksi pangan di Kota Denpasar, yakni Pasar Kreneng, Ritel Modern Tiara Dewata, serta Distributor Sumber Pangan.

Dalam kegiatan tersebut, satgas melakukan pengecekan langsung terhadap harga jual, ketersediaan stok, serta berdialog dengan pedagang dan pengelola usaha.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan adanya kenaikan harga yang signifikan pada komoditas pangan utama.

Selain melakukan pengawasan, petugas juga memberikan imbauan kepada para pedagang agar tetap menjaga stabilitas harga dan tidak melakukan praktik yang merugikan masyarakat.

Apabila ditemukan adanya oknum yang mencoba memainkan harga atau melakukan pelanggaran, Satgas Saber Pangan akan memberikan tindakan tegas.

Tindakan tegas itu bukan hanya berupa surat teguran, tetapi juga langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.