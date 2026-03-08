JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Minggu (8/3), Ini Keutamaannya

Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Minggu (8/3), Ini Keutamaannya

Minggu, 08 Maret 2026 – 15:21 WIB
Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Minggu (8/3), Ini Keutamaannya - JPNN.com Bali
Ilustrasi puasa Ramadan. Ilustrasi: Sultan Amanda/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Minggu hari ini (8/3) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ke-18.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari ke-18.

Baca Juga:

Pada hari ke-18, Allah SWT memerintahkan malaikat agar memohonkan ampun untuk umat Muhammad SAW sampai tahun berikutnya.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Minggu 8 Maret 2026 versi Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):

Baca Juga:

 

 

Berikut jadwal buka Puasa, Magrib dan Isya di Provinsi Bali dan sekitarnya Hari Minggu 8 Maret 2026 versi Kementerian Agama
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ramadan Ramadan 2026 Puasa Ramadan 2026 jadwal buka puasa Jadwal Salat Magrib Bali Salat Magrib Kemenag Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif

  2. Suporter Kritik Blunder Bek Bali United, Tim Medis Bongkar Kondisi Rizky Dwi - JPNN.com Bali

    Suporter Kritik Blunder Bek Bali United, Tim Medis Bongkar Kondisi Rizky Dwi

  3. Johnny Jansen Lega Taktik Counter Attack Bali United Bungkam Arema FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Lega Taktik Counter Attack Bali United Bungkam Arema FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU