Idulfitri 2026 Sudah Dekat, Disnaker ESDM Bali Warning Pemberi Kerja: Bayar THR!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM (Disnaker ESDM) Bali menegaskan semua pemberi kerja di Bali wajib memberikan tunjangan hari raya (THR) pada pegawainya menjelang Hari Raya idulfitri 2026 yang jatuh pada akhir pekan depan.

Proporsinya, pemberi kerja memberikan THR dengan nominal satu bulan gaji bagi pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan.

Bagi yang baru satu bulan bekerja memiliki hak juga dengan formula masa kerja dibagi 12 kemudian dikalikan nilai upah dalam sebulan.

Sehingga dengan ini dipastikan semestinya seluruh pekerja di Bali mendapatkan haknya.

Menurut Kadisnaker ESDM Bali Ida Bagus setiawan, THR merupakan hak normative setiap pekerja atau buruh.

“Semua perusahaan tanpa ada klasifikasi, intinya yang memang mempekerjakan pekerja wajib memberikan THR baik dalam hubungan perjanjian kerja waktu tertentu maupun permanen,” kata Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan dilansir dari Antara.

Untuk menjamin hak tenaga kerja ini sampai, Kadisnaker ESDM Ida Bagus Setiawan memastikan pihaknya sudah menyusun tim untuk Posko Pemantauan dan Pelayanan THR.

Posko Pemantauan dan Pelayanan THR disiapkan selama 14 hari sebelum Hari Raya Idulfitri dan efektif Pada H-7 dan H+7 Lebaran.