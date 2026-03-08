JPNN.com

Bupati Buleleng Minta Tim SAR Sisir Sungai hingga Pantai Cari Korban Banjir

Minggu, 08 Maret 2026 – 09:26 WIB
Tim SAR gabungan mencari korban banjir bandang ditumpukan kayu dan bambu, Sabtu (7/3). Banjir bandang menerjang wilayah Banjar, Seririt, dan Sukasada, Buleleng, mengakibatkan dua orang meninggal dan dua lagi belum ditemukan. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menginstruksikan tim SAR gabungan untuk bergerak cepat dalam misi penyelamatan setelah banjir bandang menerjang Kecamatan Banjar, Jumat (6/3) sore lalu.

Fokus utama saat ini adalah menemukan warga yang dilaporkan hilang terseret arus.

Dari empat korban banjir bandang, dua korban berhasil ditemukan meninggal dunia.

Korban pertama adalah Dewa Ketut Adi Suarjana, 55, warga Dusun Santal, Banjar, sementara korban kedua bernama Komang Suci, 44.

Dua korban yang belum ditemukan dan masih dalam pencarian adalah Putu Wini, 17, dan Kadek Wahyu, 12.

"Tim dari BPBD, TNI/Polri, Basarnas, hingga Polair sudah kami terjunkan.

Semua elemen dilibatkan untuk menyisir bantaran sungai hingga ke titik muara di Pantai Kalianget," ujar Bupati Nyoman Sutjidra, Sabtu kemarin (7/3).

Tak hanya fokus pada pencarian korban, Pemkab Buleleng juga bergerak cepat memulihkan kondisi pemukiman yang porak-poranda akibat terjangan air dan sampah kiriman.

