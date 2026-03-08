Kalender Bali Minggu (8/3): Baik Menghilangkan Guna-guna & Membuat Senjata

JPNN.com

Minggu, 08 Maret 2026 – 05:22 WIB
Kalender Bali Minggu 8 Maret 2026 bertepatan dengan Redite Wage Wayang. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (8/3) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Wage Wayang.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).
Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (8/3) dilansir dari kalenderbali.org:

                      

Kalender Bali Minggu 8 Maret 2026 bertepatan dengan Redite Wage Wayang: Hari baik menghilangkan guna-guna & membuat senjata
