JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal Imsak & Subuh Hari ke-18 Ramadan di Bali Minggu (8/3), Lengkap!

Jadwal Imsak & Subuh Hari ke-18 Ramadan di Bali Minggu (8/3), Lengkap!

Minggu, 08 Maret 2026 – 03:11 WIB
Jadwal Imsak & Subuh Hari ke-18 Ramadan di Bali Minggu (8/3), Lengkap! - JPNN.com Bali
Ilustrasi jadwal imsak dan subuh selama Ramadan 2026. Ilustrasi: Sultan Amanda/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Puasa Ramadan 2026 telah tiba.

Umat muslim di Pulau Bali dan seluruh Indonesia, Minggu hari ini (8/3) menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ke-18.

Bulan Ramadan ini memiliki banyak keberkahan, keutamaan dan keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya.

Baca Juga:

Keberkahan pertama, puasa Ramadan menjadi penyebab terampuninya dosa dan terhapusnya berbagai kesalahan.

Keberkahan kedua, pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, yakni Lailatul Qadar.

Mengingat puasa Ramadan telah tiba, yuk cek jadwal imsak dan salat subuh pada Minggu (8/3) dilansir dari Kanwil Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Baca Juga:

 

Karangasem

Berikut jadwal Imsak dan salat Subuh pada hari ke-18 puasa Ramadan 2026 di Provinsi Bali pada Minggu 8 Maret 2026 versi Kementerian Agama.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ramadan Ramadan 2026 Puasa Ramadan 2026 Imsak jadwal imsak Jadwal Salat Subuh Subuh Bali Kemenag Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif

  2. Suporter Kritik Blunder Bek Bali United, Tim Medis Bongkar Kondisi Rizky Dwi - JPNN.com Bali

    Suporter Kritik Blunder Bek Bali United, Tim Medis Bongkar Kondisi Rizky Dwi

  3. Johnny Jansen Lega Taktik Counter Attack Bali United Bungkam Arema FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Lega Taktik Counter Attack Bali United Bungkam Arema FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU