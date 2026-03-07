Korban Kedua Banjir Bandang di Buleleng Bali Ditemukan Tewas, Dua Masih Hilang

JPNN.com

Sabtu, 07 Maret 2026 – 21:41 WIB
Satu orang korban banjir bandang di Banjar, Buleleng, atas nama Komang Suci, 44, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Sabtu (7/3). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Kerja keras tim SAR gabungan melakukan pencarian hari kedua terhadap korban hilang bencana banjir bandang di Dusun Santal dan Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, Sabtu (7/3/2026) membuahkan hasil.

Satu orang korban atas nama Komang Suci, 44, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Korban Komang Suci ditemukan tim SAR di dalam timbunan, berjarak kurang lebih 1,5 km dari posisi awal terseret banjir di rumahnya, Jumat (6/3) malam kemarin.

Seusai dievakuasi, jenazah korban dibawa menuju RS Pratama Buleleng menggunakan ambulans PMI Buleleng.

"Waktu ditemukan pada pukul 13.56 WITA dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan pukul 14.18 waktu Indonesia bagian tengah," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Sabtu (7/3).

Kepala Basarnas Bali I Nyoman Sidakarya memimpin operasi SAR untuk mencari korban yang hilang tersapu banjir bandang yang menerjang wilayah Kecamatan Banjar, Buleleng, kemarin malam.

Komang Suci adalah korban kedua yang berhasil ditemukan setelah Dewa Ketut Ai Suarjana, 55, warga Dusun Santal, Banjar, yang ditemukan sehari sebelumnya.

Menurut I Nyoman Sidakarya, seluruh personel SAR dari berbagai instansi terkait, relawan ataupun masyarakat dan keluarga korban mulai penyisiran sekitar pukul 07.30 WITA.

