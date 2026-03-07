Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Sabtu (7/3), Ini Keutamaannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Sabtu hari ini (7/3) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ke-17.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari ke-17.

Masuk hari ke-17 Ramadan, Allah SWT akan mengampuni orang berpuasa dan orang tua hingga kakek dan nenek buyut orang tersebut.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Sabtu 7 Maret 2026 versi Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):