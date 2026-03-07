Banjir Bandang Terjang Bali Utara, Satu Tewas, Tiga Korban Masih Hilang

bali.jpnn.com, BULELENG - Cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan deras yang terjadi di Bali utara mengakibatkan banjir bandang di Kabupaten Buleleng, Jumat (6/3/2026) sore.

Banjir bandang dilaporkan menyapu warga Dusun Santal dan Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Buleleng.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima informasi Jumat malam pada pukul 22.10 WITA dari Camat Banjar.

Berdasar laporan Camat Banjar, hujan lebat mengakibatkan sungai meluap, memicu banjir bandang.

Empat orang warga menjadi korban dalam musibah itu, satu orang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh warga setempat.

Basarnas Bali segera memberangkatkan tujuh orang personel dari Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng menuju lokasi.

Setiba di lokasi kejadian, tim SAR langsung berkoordinasi dengan Camat dan unsur SAR lainnya untuk melakukan pencarian.

Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Donny Indrawan menuturkan korban meninggal diketahui adalah warga Dusun Santal. Dewa Ketut Adi Suarjana, 55.