Polres Jembrana Uji Coba Retribusi Parkir Manuver Sebelum Arus Mudik 2026

Sabtu, 07 Maret 2026 – 06:17 WIB
Uji coba terkait retribusi di parkir manuver menuju Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Jumat (6/3/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Jembrana

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Polres Jembrana mulai melakukan uji coba pengenaan retribusi parkir manuver menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, agar arus mudik Lebaran 2026 berjalan lancar.

Menurut Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, ada beberapa hal yang akan dibahas dengan instansi terkait di Pemkab Jembrana.

Salah satunya terkait teknis pungutan retribusi nontunai di parkir manuver yang menuju pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk tersebut.

Salah satu yang akan dikoordinasikan, yaitu pos retribusi tetap menerima pembayaran tunai, karena tidak semua pengemudi kendaraan yang melintas memiliki kartu nontunai.

“Contohnya, pengendara sepeda motor biasanya tidak memiliki kartu untuk pembayaran nontunai karena tidak pernah masuk tol," kata AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati dilansir dari Antara.

Agar pelayanan di pos retribusi yang dikelola Pemkab Jembrana tersebut berjalan cepat, dia menyarankan petugas untuk menyiapkan uang pengembalian.

"Semua hal yang menunjang kelancaran mudik akan kami bicarakan dengan instansi terkait. Kami yakin seluruh institusi pemerintahan ingin mudik aman dan lancar," ujarnya.

Beberapa waktu lalu Pemkab Jembrana menerapkan pungutan nontunai bagi kendaraan yang keluar dan masuk Pelabuhan Gilimanuk.

