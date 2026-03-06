JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Perintah Koster ke Aparat Desa Tegas, Penutupan TPA Suwung tak Bisa Ditawar Lagi

Perintah Koster ke Aparat Desa Tegas, Penutupan TPA Suwung tak Bisa Ditawar Lagi

Jumat, 06 Maret 2026 – 22:15 WIB
Perintah Koster ke Aparat Desa Tegas, Penutupan TPA Suwung tak Bisa Ditawar Lagi - JPNN.com Bali
Truk sampah membawa sampah rumah tangga ke TPA Suwung, Denpasar. Penutupan TPA Suwung tak bisa ditawarkan lagi. Per 1 Agustus 2026, TPA Suwung ditutup total. Foto: ANTARA/HO-Pemkot Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR -
Gubernur Bali Wayan Koster menyinggung rencana penutupan TPA Suwung oleh pemerintah pusat yang tak bisa ditawar lagi.

Pasalnya, keberadaan TPA Suwung yang berada di pusat ibu kota Provinsi Bali, Kota Denpasar, sudah sangat tidak layak dan memicu terjadinya pencemaran lingkungan.

Bahkan, kata Koster, kasus TPA Suwung telah naik ke tahap penyidikan.

Baca Juga:

Sesuai penegasan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, mulai April 2026, TPA Suwung hanya diperbolehkan menerima sampah anorganik atau residu.

Untuk sampah organik wajib diselesaikan di sumbernya.

TPA Suwung kemudian akan ditutup total dan tak menerima kiriman sampah per 1 Agustus 2026.

Baca Juga:

Mencermati tahapan tersebut, Gubernur Koster mendorong seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Badung bergerak dengan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber (PSBS).

 “Sampah organik harus selesai di sumber, mulai dari di tingkat rumah tangga atau desa.

Gubernur Bali Wayan Koster menyinggung rencana penutupan TPA Suwung oleh pemerintah pusat yang tak bisa ditawar lagi karena jadi kebijakan pusat
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster tpa suwung Bali Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq penutupan TPA Suwung Bupati Badung Adi Arnawa Aparat Desa PSBS Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Persik Bungkam PSBS Biak: Zona Degradasi Memanas - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persik Bungkam PSBS Biak: Zona Degradasi Memanas

  2. Johnny Jansen Happy Joao Ferrari Kembali, Jadi Andalan Kontra Arema FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Happy Joao Ferrari Kembali, Jadi Andalan Kontra Arema FC

  3. Johnny Jansen Puji Arema FC Habis-habisan, Siapkan Banyak Plan untuk Curi Poin - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Arema FC Habis-habisan, Siapkan Banyak Plan untuk Curi Poin

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU