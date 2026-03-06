JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster: Penyucian Niskala Sudah Baik, Saatnya Serius Urus Sampah Secara Sekala

Koster: Penyucian Niskala Sudah Baik, Saatnya Serius Urus Sampah Secara Sekala

Jumat, 06 Maret 2026 – 22:02 WIB
Koster: Penyucian Niskala Sudah Baik, Saatnya Serius Urus Sampah Secara Sekala - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Rakor Percepatan Penanganan Sampah yang berlangsung di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung, Jumat (6/3/2026). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengajak perbekal, lurah dan didukung oleh bendesa adat untuk jengah dalam mengelola sampah berbasis sumber di wilayah masing-masing.

Ajakan itu disampaikan Gubernur Koster di depan Perbekel, Lurah dan Bendesa Adat di Wilayah Badung pada acara Rakor Percepatan Penanganan Sampah yang berlangsung di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung, Jumat (6/3/2026).

Rakor ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq ke sejumlah TPS3R di Badung sehari sebelumnya.

Baca Juga:

Gubernur Koster mengungkap, penanganan sampah secara terpadu di daerah Bali, utamanya Badung dan Denpasar merupakan hal yang sangat mendesak.

Karena dalam pengamatannya, terjadi ketimpangan antara upaya menjaga kesucian Bali secara sekala dan niskala.

“Penyucian niskala tak ada yang tertinggal, masyarakat Bali telah melakukan berbagai upacara penyucian mulai dari tingkatan yang paling kecil hingga upacara besar,” kata Koster.

Baca Juga:

Sebaliknya, secara sekala kurang mendapat perhatian sehingga danau, laut dan lingkungan menjadi kotor.

Alhasil, dalam beberapa waktu terakhir, alam Bali mulai memberi peringatan melalui serangkaian bencana banjir yang terjadi di sejumlah kawasan.

Gubernur Koster mengungkap, penanganan sampah secara terpadu di Daerah Bali, utamanya Badung dan Denpasar merupakan hal yang sangat mendesak.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster sampah niskala Bali sekala Penanganan Sampah Berbasis Sumber Gerakan PSBS badung Denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Persik Bungkam PSBS Biak: Zona Degradasi Memanas - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persik Bungkam PSBS Biak: Zona Degradasi Memanas

  2. Johnny Jansen Happy Joao Ferrari Kembali, Jadi Andalan Kontra Arema FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Happy Joao Ferrari Kembali, Jadi Andalan Kontra Arema FC

  3. Johnny Jansen Puji Arema FC Habis-habisan, Siapkan Banyak Plan untuk Curi Poin - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Arema FC Habis-habisan, Siapkan Banyak Plan untuk Curi Poin

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU