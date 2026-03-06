PLN Tambah Pasokan 20 MV di GI Kubu, Jaga Keandalan Listrik Bali

JPNN.com

Jumat, 06 Maret 2026 – 16:15 WIB
Seorang petugas PLN Unit Induk Distribusi Bali melakukan proses backfeeding atau uji pemberian tegangan pada fasilitas PLTD di Gardu Induk Kubu, Karangasem, Bali. Foto: ANTARA/HO-Humas PLN UID Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Bali resmi menambah pasokan listrik sebesar 20 megawatt (MW) di Gardu Induk (GI) Kubu, Karangasem.

Langkah strategis ini dilakukan untuk menjamin stabilitas dan keandalan listrik di seluruh wilayah Bali.

Proses aktivasi diawali dengan tahapan backfeeding atau uji pemberian tegangan pada fasilitas PLTD di GI Kubu secara cermat dan terukur.

Tahap awal dimulai dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh instalasi kelistrikan, termasuk peralatan pengaman dan sistem kontrol, guna memastikan semua komponen siap dan aman untuk diberi tegangan.

Selanjutnya dilakukan proses backfeeding, yaitu pemberian tegangan awal dari gardu induk menuju sistem pembangkit.

Pada tahap ini, petugas memantau kondisi kelistrikan seperti tegangan, arus, dan frekuensi untuk memastikan sistem bekerja normal tanpa gangguan.

Tahap berikutnya adalah pengujian sistem pengaman.

Uji ini bertujuan memastikan mekanisme proteksi berfungsi dengan baik jika terjadi gangguan, sehingga dapat melindungi peralatan dan menjaga keandalan sistem secara keseluruhan.

Tambahan daya 20 MW ini akan memperkuat cadangan energi dan memberikan fleksibilitas operasional bagi PLN
