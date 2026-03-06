JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Jumat (6/3), Ini Keutamaannya

Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Jumat (6/3), Ini Keutamaannya

Jumat, 06 Maret 2026 – 15:52 WIB
Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Jumat (6/3), Ini Keutamaannya - JPNN.com Bali
Ilustrasi puasa Ramadan. Ilustrasi: Sultan Amanda/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Jumat hari ini (6/3) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ke-16.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari ke-16.

Baca Juga:

Pada hari ke-16, Allah SWT akan memberi 60 pakaian di hari dibangkitkannya orang yang berpuasa dari kubur.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Kamis 6 Maret 2026 versi Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):

Baca Juga:

Karangasem

Magrib: 18.36  

Berikut jadwal buka Puasa, Magrib dan Isya di Provinsi Bali dan sekitarnya Hari Jumat 6 Maret 2026 versi Kementerian Agama
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ramadan Ramadan 2026 Puasa Ramadan 2026 jadwal buka puasa Jadwal Salat Magrib Bali Salat Magrib Kemenag Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Persik Bungkam PSBS Biak: Zona Degradasi Memanas - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persik Bungkam PSBS Biak: Zona Degradasi Memanas

  2. Johnny Jansen Happy Joao Ferrari Kembali, Jadi Andalan Kontra Arema FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Happy Joao Ferrari Kembali, Jadi Andalan Kontra Arema FC

  3. Johnny Jansen Puji Arema FC Habis-habisan, Siapkan Banyak Plan untuk Curi Poin - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Arema FC Habis-habisan, Siapkan Banyak Plan untuk Curi Poin

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU