PIB Go Internasional, Gandeng SEG, Adopsi Kurikulum Hospitality Terbaik dari Swiss

Jumat, 06 Maret 2026 – 14:58 WIB
Direktur PIB College Prof. Dr. Ir. Anastasia Sulistyawati dan Dean of SHMS Swiss Education Group Patrick Taffin d'Heursel menandatangani kerja sama, Jumat (6/3). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, TABANAN - Ambisi Politeknik Internasional Bali (PIB) College untuk menembus panggung dunia bukan sekadar isapan jempol.

Melalui kolaborasi strategis dengan raksasa pendidikan dunia, Swiss Education Group (SEG), PIB College bertransformasi menjadi Boutique Campus pertama di Bali dengan kurikulum dan standar global yang diadopsi langsung dari jantung perhotelan dunia, Swiss.

Swiss Education Group menaungi institusi bergengsi seperti Swiss Hotel Management School, César Ritz Colleges Switzerland, Culinary Arts Academy Switzerland, dan HIM Business School.

Keempatnya sukses menembus jajaran 10 besar dunia versi QS World University Rankings 2025 kategori Hospitality & Leisure Management.

Direktur PIB College Prof. Dr. Ir. Anastasia Sulistyawati menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari misi besar "go international".

PIB College tidak tanggung-tanggung dalam merombak standar pendidikannya.

"Kami memilih SEG karena standar dan jaringan internasional mereka yang tak tertandingi.

Kami mengadopsi kurikulum internasional dan menggandeng tenaga ahli dunia untuk mengubah standar kami menuju global.

