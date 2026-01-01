Pertamina Antisipasi Gejolak Timteng, Stok BBM Jatimbalinus Dalam Level Aman

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan pasokan dan distribusi BBM bagi masyarakat tetap aman dan terkendali di tengah dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah (Timteng).

Perusahaan terus memantau secara cermat perkembangan global yang berpotensi memengaruhi proses pendistribusian energi di dalam negeri.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan kondisi stok BBM di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara saat ini berada pada level yang aman.

“Saat ini rata-rata ketahanan stok BBM, khususnya di wilayah Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, dipastikan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di momen Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri,” ujar Ahad Rahedi.

Menurut Ahad Rahedi, ketersediaan ini terus diperkuat melalui pasokan rutin dan terjadwal sesuai perencanaan suplai dan distribusi yang telah ditetapkan.

“Pertamina menambah pola build up stock yang sudah dijalankan sejak menjelang Bulan Ramadan,” imbuh Ahad Rahedi.

Ia menambahkan, pendistribusian BBM ke lembaga penyalur sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan.