JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Menteri LH Minta Insinerator di Bali Kembali Beroperasi, Tekan Penumpukan Sampah

Menteri LH Minta Insinerator di Bali Kembali Beroperasi, Tekan Penumpukan Sampah

Kamis, 05 Maret 2026 – 22:16 WIB
Menteri LH Minta Insinerator di Bali Kembali Beroperasi, Tekan Penumpukan Sampah - JPNN.com Bali
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dan Gubernur Bali Wayan Koster memimpin korve bersih sampah pantai di Pantai Jimbaran, Badung, Kamis (5/3). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengizinkan kembali penggunaan insinerator untuk mengolah sampah di Bali.

Sebelumnya, Kementerian LH melarang penggunaan insinerator karena diyakini tidak sesuai standar lingkungan.

Meski demikian, penggunaan insinerator akan diawasi ketat oleh Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Baca Juga:

Alat pemusnah sampah itu hanya untuk keperluan terbatas pada sampah organik kayu yang menjadi sampah kiriman di pantai dan tidak tercampur dengan sampah lain.

“Insinerator hari ini saya minta buka terkhusus untuk penanganan kayu.

Jadi kayu, bambu, organik yang sifatnya biomassa ya,” ujar Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq saat Korve Bersih Sampah Pantai Jimbaran, Badung, Kamis (5/3).

Baca Juga:

Selain untuk menyelesaikan masalah sampah kiriman di pantai berupa kayu dan bambu, mesin insinerator itu bisa juga digunakan untuk mengolah sampah organik.

Syaratnya, penggunaan insinerator tidak boleh dicampur.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengizinkan kembali penggunaan insinerator untuk mengolah sampah di Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq Insinerator Bali sampah sampah organik Bupati Badung Adi Arnawa

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Happy Joao Ferrari Kembali, Jadi Andalan Kontra Arema FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Happy Joao Ferrari Kembali, Jadi Andalan Kontra Arema FC

  2. Johnny Jansen Puji Arema FC Habis-habisan, Siapkan Banyak Plan untuk Curi Poin - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Arema FC Habis-habisan, Siapkan Banyak Plan untuk Curi Poin

  3. Arema FC Rugi Besar, Menjamu Bali United Tanpa Dua Pemain Asing Andalan - JPNN.com Bali

    Arema FC Rugi Besar, Menjamu Bali United Tanpa Dua Pemain Asing Andalan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU