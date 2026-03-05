JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Menteri Hanif Faisol: April 2026 Sampah Organik tak Boleh Dibuang ke TPA Suwung

Menteri Hanif Faisol: April 2026 Sampah Organik tak Boleh Dibuang ke TPA Suwung

Kamis, 05 Maret 2026 – 22:01 WIB
Menteri Hanif Faisol: April 2026 Sampah Organik tak Boleh Dibuang ke TPA Suwung - JPNN.com Bali
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dan Gubernur Bali Wayan Koster memimpin korve bersih sampah pantai di Pantai Jimbaran, Badung, Kamis (5/3). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menetapkan mulai April 2026 jenis sampah organik tidak boleh lagi dibuang ke TPA Suwung.

Menurut Menteri Hanif, langkah ini harus diambil sebagai upaya untuk mempercepat transformasi pengelolaan sampah di Bali.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq minta pemerintah daerah, terutama Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung menyelesaikan pemilahan sampah organik dari sumbernya, menggunakan fasilitas seperti teba modern dan komposter.

Baca Juga:

Berdasar data Kementerian LH, sekitar 60 persen sampah di Bali merupakan sampah organik yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat sumber, baik rumah tangga maupun fasilitas publik.

“Kami minta TPA Suwung untuk dikurangi tekanannya.

Yang boleh (dibuang) di sana (TPA Suwung) adalah sampah anorganik yang tidak berpotensi menimbulkan tambahan beban pencemar.

Baca Juga:

Jadi, April (2026) yang boleh masuk ke (TPA) Suwung hanya anorganik, yang organik harus selesai di hulu,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq saat korve bersih sampah di Pantai Jimbaran, Badung, Kamis (5/3).

Menurut Menteri Hanif, kebiasaan ini harus terbentuk di masyarakat dalam waktu satu bulan sebab TPA Suwung masih menerima sampah organik hanya sampai akhir Maret 2026.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menetapkan mulai April 2026 jenis sampah organik tidak boleh lagi dibuang ke TPA Suwung.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq April 2026 tpa suwung sampah organik pemkot denpasar pemkab badung Teba Modern komposter Bali Pantai Jimbaran

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Happy Joao Ferrari Kembali, Jadi Andalan Kontra Arema FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Happy Joao Ferrari Kembali, Jadi Andalan Kontra Arema FC

  2. Johnny Jansen Puji Arema FC Habis-habisan, Siapkan Banyak Plan untuk Curi Poin - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Arema FC Habis-habisan, Siapkan Banyak Plan untuk Curi Poin

  3. Arema FC Rugi Besar, Menjamu Bali United Tanpa Dua Pemain Asing Andalan - JPNN.com Bali

    Arema FC Rugi Besar, Menjamu Bali United Tanpa Dua Pemain Asing Andalan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU