Simak Instruksi Kakanwil Imigrasi Bali: Layanan ITKT Rp0 Harus Cepat & Proaktif!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna memberikan penguatan intensif kepada jajaran petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kamis (5/3).

Langkah ini diambil guna memastikan kesiapan mental, fisik, dan profesionalisme personel dalam menghadapi dinamika keimigrasian akibat situasi global yang tidak menentu.

Kakanwil Felucia Sengky Ratna menekankan pentingnya kesigapan petugas di garda terdepan, terutama dalam menangani wisatawan mancanegara yang terdampak pembatalan penerbangan akibat situasi perang.

Kakanwil Felucia menginstruksikan agar seluruh jajaran berpedoman pada kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai prosedur penanganan warga negara asing yang harus masuk kembali ke wilayah Indonesia karena kondisi darurat (force majeure).

“TPI Bandara Ngurah Rai adalah pintu gerbang utama Indonesia di Bali.

Saya meminta seluruh jajaran untuk bekerja secara humanis, tetapi tetap tegas.

Dalam situasi krisis, kecepatan dalam memberikan solusi terkait izin tinggal darurat bagi penumpang yang gagal terbang menjadi kunci utama dalam menjaga kenyamanan wisatawan serta citra positif pariwisata Bali,” ujar Kakanwil Felucia Sengky Ratna.

Kakanwil juga menjelaskan bahwa bagi warga asing yang izin tinggalnya habis karena kendala penerbangan tersebut, pihak Imigrasi telah menyiapkan mekanisme fasilitasi biaya beban nol rupiah sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku untuk situasi luar biasa.