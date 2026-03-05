Imigrasi Lounge Segera Hadir di Discovery Mall Kuta, Kakanwil Felucia Merespons

bali.jpnn.com, KUTA - Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan dan kesiapan sarana prasarana Immigration Lounge yang berlokasi di Discovery Kartika Plaza Mall, Kuta, Kamis (5/3).

Peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dengan pihak manajemen Discovery Kartika Plaza Mall.

Kehadiran Immigration Lounge ini merupakan inovasi strategis untuk mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat luas.

Dalam peninjauan tersebut, Felucia Sengky Ratna memastikan bahwa pengerjaan fisik dan instalasi sistem berjalan sesuai jadwal agar dapat segera beroperasi.

Fasilitas ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses layanan dokumen keimigrasian dengan suasana yang lebih santai dan nyaman di dalam pusat perbelanjaan.

Immigration Lounge menjadi pusat layanan bagi warga negara asing (WNA), khususnya dalam hal perpanjangan izin tinggal dan pusat informasi keimigrasian di tengah dinamika global.

Immigration Lounge ini juga akan menghadirkan layanan pembuatan dan penggantian Paspor Republik Indonesia (RI).

Kehadiran layanan paspor di titik strategis Kuta ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat lokal di sekitar Badung dan wisatawan domestik yang ingin mengurus dokumen perjalanan tanpa harus datang ke kantor imigrasi utama.