JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Imigrasi Lounge Segera Hadir di Discovery Mall Kuta, Kakanwil Felucia Merespons

Imigrasi Lounge Segera Hadir di Discovery Mall Kuta, Kakanwil Felucia Merespons

Kamis, 05 Maret 2026 – 19:23 WIB
Imigrasi Lounge Segera Hadir di Discovery Mall Kuta, Kakanwil Felucia Merespons - JPNN.com Bali
Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna meninjau progres pembangunan dan kesiapan sarana prasarana Immigration Lounge di Discovery Kartika Plaza Mall, Kuta, Kamis (5/3). Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, KUTA - Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan dan kesiapan sarana prasarana Immigration Lounge yang berlokasi di Discovery Kartika Plaza Mall, Kuta, Kamis (5/3).

Peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dengan pihak manajemen Discovery Kartika Plaza Mall.

Kehadiran Immigration Lounge ini merupakan inovasi strategis untuk mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat luas.

Baca Juga:

Dalam peninjauan tersebut, Felucia Sengky Ratna memastikan bahwa pengerjaan fisik dan instalasi sistem berjalan sesuai jadwal agar dapat segera beroperasi.

Fasilitas ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses layanan dokumen keimigrasian dengan suasana yang lebih santai dan nyaman di dalam pusat perbelanjaan.

Immigration Lounge menjadi pusat layanan bagi warga negara asing (WNA), khususnya dalam hal perpanjangan izin tinggal dan pusat informasi keimigrasian di tengah dinamika global.

Baca Juga:

Immigration Lounge ini juga akan menghadirkan layanan pembuatan dan penggantian Paspor Republik Indonesia (RI).

Kehadiran layanan paspor di titik strategis Kuta ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat lokal di sekitar Badung dan wisatawan domestik yang ingin mengurus dokumen perjalanan tanpa harus datang ke kantor imigrasi utama.

Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna meninjau progres pembangunan dan kesiapan sarana prasarana Immigration Lounge di Discovery Kartika Plaza Mall
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Imigrasi Lounge Immigration Lounge WNA Bali Discovery Mall Kuta paspor Paspor RI Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Rugi Besar, Menjamu Bali United Tanpa Dua Pemain Asing Andalan - JPNN.com Bali

    Arema FC Rugi Besar, Menjamu Bali United Tanpa Dua Pemain Asing Andalan

  2. Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen - JPNN.com Bali

    Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen

  3. Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU