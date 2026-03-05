JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 21 Warga Berkewarganegaraan Ganda di Bali Ambil Sumpah Jadi WNI, Kakanwil Bertitah

21 Warga Berkewarganegaraan Ganda di Bali Ambil Sumpah Jadi WNI, Kakanwil Bertitah

Kamis, 05 Maret 2026 – 12:27 WIB
21 Warga Berkewarganegaraan Ganda di Bali Ambil Sumpah Jadi WNI, Kakanwil Bertitah - JPNN.com Bali
21 orang berkewarganegaraan ganda secara resmi memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah menjalani prosesi Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan di Ruang Darmawangsa Kemenkum Bali, Kamis (5/3). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sebanyak 21 orang berkewarganegaraan ganda secara resmi memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah menjalani prosesi Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan di Ruang Darmawangsa, Kamis (5/3).

Prosesi Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah.

Hadir pula dalam acara tersebut Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana, jajaran Pejabat Administrator, serta saksi-saksi dari pihak Kantor Desa dan perwakilan Kanwil Ditjen Imigrasi Bali.

Baca Juga:

Pengambilan sumpah ini merupakan tahapan akhir dalam proses penentuan kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah memenuhi ketentuan usia.

Pengambilan sumpah ini merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal dan tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) maupun tanpa kewarganegaraan (apatride).

Baca Juga:

Namun, negara memberikan ruang kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hingga usia 18 tahun, dengan kewajiban menentukan pilihan paling lambat pada usia 21 tahun.

Kakanwil Eem Nurmanah menegaskan bahwa pengambilan sumpah kewarganegaraan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan momentum penting dalam meneguhkan identitas dan komitmen kebangsaan.

Sebanyak 21 orang berkewarganegaraan ganda secara resmi memilih menjadi Warga Negara Indonesia setelah menjalani prosesi Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Berkewarganegaraan Ganda Warga Negara Indonesia Anak Berkewarganegaraan Ganda Kemenkum Bali Sumpah Kewarganegaraan Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen - JPNN.com Bali

    Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen

  2. Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United?

  3. Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik - JPNN.com Bali

    Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU