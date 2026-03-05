BMKG dan BNPB Gelar OMC Serentak, Tekan Cuaca Ekstrem di Jawa & Bali

JPNN.com

Kamis, 05 Maret 2026 – 11:47 WIB
Petugas BMKG mengawasi kondisi cuaca Indonesia dari ruang pemantauan di Kantor BMKG, Jakarta, Rabu kemarin (4/3/2026). Foto: ANTARA/Prisca Triferna

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah resmi memulai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serentak di sejumlah wilayah Indonesia mulai Rabu kemarin (4/3).

Langkah strategis ini diambil guna menekan risiko bencana akibat cuaca ekstrem dan potensi curah hujan tinggi yang mengancam wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan bahwa koordinasi dengan BNPB dan Pemprov terkait sudah mencapai kesepakatan untuk memulai operasi modifikasi cuaca.

"Kami bergerak cepat. Untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali, operasinya sudah dimulai," ujar Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dilansir dari Antara.

Selain ketiga provinsi tersebut, BMKG juga terus memantau situasi di DKI Jakarta secara intensif.

Jika kondisi memburuk, operasi serupa akan segera dilakukan di ibu kota dengan dukungan pembiayaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

Menurut Teuku Faisal Fathani, cuaca ekstrem yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir karena dipicu munculnya bibit siklon 90S dan 93S di selatan Jawa dan sekitar Samudra Hindia.

Dampak dari bibit siklon itu adalah peningkatan curah hujan, termasuk yang terjadi di sebagian wilayah Jawa, Bali sampai dengan Nusa Tenggara (Nusra).

