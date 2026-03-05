Info BMKG: Angin Kencang Berkecepatan 74 Km per Jam Terjang Bali, Waspada!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar menerbitkan peringatan dini potensi gelombang tinggi dan angin kencang di Bali.

Potensi angin kencang di perairan utara dan selatan Bali diperkirakan menerjang dengan kecepatan 40 knot atau sekitar 74 kilometer per jam.

Angin kencang itu bergerak dari arah barat daya-barat laut pada periode 3-6 Maret 2026.

Kamis hari ini (5/3), potensi angin kencang menerjang Badung, Denpasar, Jembrana, Tabanan, dan Klungkung.

Angin kencang pada 6 Maret diprakirakan terjadi di Badung, Jembrana, Denpasar dan Buleleng.

Pada 7-8 Maret 2026, angin kencang diprakirakan terjadi di Badung dan Karangasem.

Potensi gelombang tinggi di perairan selatan Bali diprakirakan mencapai hingga lima meter.

“Waspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Bali,” kata Prakirawan BBMKG Wilayah III Denpasar Ariantika di Denpasar, Kamis (5/3).