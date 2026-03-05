Jemaah Umrah Jembrana Selamat Sampai Bali, Penerbangan ke Jeddah Tanpa Transit

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Kantor Kementerian Haji dan Umrah Jembrana mengonfirmasi seluruh jemaah umrah asal Bali barat tersebut telah tiba di tanah air dengan selamat.

Kelompok terakhir dilaporkan sampai di rumah masing-masing pada Senin (2/3) lalu.

"Alhamdulillah, jemaah terakhir sudah tiba tanggal 2 Maret kemarin.

Saat ini, sudah tidak ada lagi jemaah umrah asal Jembrana yang berada di Arab Saudi," ujar Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Jembrana Muslihin dilansir dari Antara.

Menurut Muslihin, meski keberangkatan dikelola oleh penyelenggara swasta, Kementerian Haji dan Umrah Jembrana menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan bagi warga.

Terkait rencana keberangkatan pasca-Idulfitri, pihaknya akan terus memantau situasi keamanan di Arab Saudi dan sekitarnya sebelum memberikan lampu hijau.

"Kami tetap awasi dan lindungi sampai jemaah tiba di rumah.

Insyaallah seusai Hari Raya Idulfitri akan ada yang berangkat, tetapi kami pantau terlebih dahulu situasi di Arab Saudi dan sekitarnya," kata Muslihin.