Cek Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Rabu (4/3), Ini Keutamaannya
bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.
Buka puasa pada Rabu hari ini (4/3) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ke-14.
Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari ke-14.
Keutamaan berpuasa di hari ke-14 bulan Ramadan seperti menjalankan ibadah puasa bersama setiap Nabi.
Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.
Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Rabu 4 Maret 2026 versi Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):
Berikut jadwal buka Puasa, Magrib dan Isya di Provinsi Bali dan sekitarnya Hari Rabu 4 Maret 2026 versi Kementerian Agama
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News