JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Perang AS – Iran Kian Panas, Disnaker Pantau 2.490 Pekerja Migran Bali di Timteng

Perang AS – Iran Kian Panas, Disnaker Pantau 2.490 Pekerja Migran Bali di Timteng

Rabu, 04 Maret 2026 – 15:19 WIB
Perang AS – Iran Kian Panas, Disnaker Pantau 2.490 Pekerja Migran Bali di Timteng - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas memeriksa dokumen pekerja migran seusai pulang dari luar negeri. Foto: Antara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM (Disnaker ESDM) Bali dalam posisi siaga penuh memantau kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Pulau Dewata di kawasan Timur Tengah (Timteng).

Langkah ini diambil menyusul eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) - Israel dengan Iran yang kian memanas.

Menurut Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan, meski situasi di kawasan tersebut dinamis, hingga saat ini belum ada laporan mengenai warga Bali yang terdampak langsung oleh konflik perang Amerika – Israel versus Iran.

Baca Juga:

"Kami terus memantau informasi terkini dan tetap siaga.

Kita harus mengikuti dinamika yang terjadi di sana karena keselamatan warga adalah prioritas," ujar Kadisnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan dilansir dari Antara.

Berdasarkan basis data pada 2025, tercatat sebanyak 2.490 PMI asal Bali tersebar di berbagai negara di Timur Tengah.

Baca Juga:

Menariknya, hasil inventarisasi menunjukkan bahwa tidak ada satu pun PMI Bali yang bekerja di Iran, yang saat ini menjadi titik sentral konflik.

2.490 pekerja tersebut tersebar di 10 negara tetangga Irak dengan konsentrasi terbesar ada di Turki.

Berdasarkan basis data pada 2025, tercatat sebanyak 2.490 PMI asal Bali tersebar di berbagai negara di Timur Tengah.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PMI pekerja migran indonesia pmi bali Bali Timur Tengah Timteng Perang Amerika vs Iran Iran Turki

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen - JPNN.com Bali

    Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen

  2. Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United?

  3. Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik - JPNN.com Bali

    Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU