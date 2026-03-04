Perang AS – Iran Kian Panas, Disnaker Pantau 2.490 Pekerja Migran Bali di Timteng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM (Disnaker ESDM) Bali dalam posisi siaga penuh memantau kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Pulau Dewata di kawasan Timur Tengah (Timteng).

Langkah ini diambil menyusul eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) - Israel dengan Iran yang kian memanas.

Menurut Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan, meski situasi di kawasan tersebut dinamis, hingga saat ini belum ada laporan mengenai warga Bali yang terdampak langsung oleh konflik perang Amerika – Israel versus Iran.

"Kami terus memantau informasi terkini dan tetap siaga.

Kita harus mengikuti dinamika yang terjadi di sana karena keselamatan warga adalah prioritas," ujar Kadisnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan dilansir dari Antara.

Berdasarkan basis data pada 2025, tercatat sebanyak 2.490 PMI asal Bali tersebar di berbagai negara di Timur Tengah.

Menariknya, hasil inventarisasi menunjukkan bahwa tidak ada satu pun PMI Bali yang bekerja di Iran, yang saat ini menjadi titik sentral konflik.

2.490 pekerja tersebut tersebar di 10 negara tetangga Irak dengan konsentrasi terbesar ada di Turki.