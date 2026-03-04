Empat Pegawai Kemenkum Bali Ikut Ujian Dinas 2026, Kakanwil Eem Memantau

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) melalui pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (4/3) di Ruang Nakula, Kanwil Kemenkum Bali.

Pelaksanaan ujian ini menindaklanjuti Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK.2-KP.02.05-17 tanggal 26 Februari 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas di Lingkungan Kemenkum Tahun 2026.

Ujian dilaksanakan secara terpusat berbasis komputer melalui aplikasi COMET SIMPEG HUKUM pada masing-masing Unit Utama dan Kantor Wilayah.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak empat pegawai Kanwil Kemenkum Bali mengikuti ujian.

Perinciannya, satu peserta Ujian Dinas Tingkat I dan tiga peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S-1. Seluruh peserta sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT).

Materi ujian meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Pengetahuan Umum (TPU), Tes Substansi Instansi (TSI), serta Tes Kompetensi Penunjang (TKP).

Rangkaian materi tersebut dirancang untuk mengukur kapasitas, integritas, serta kompetensi teknis peserta dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum.