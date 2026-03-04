JPNN.com

Catat! Ini Jadwal Penutupan Penyeberangan Bali Selama Nyepi 2026

Rabu, 04 Maret 2026 – 14:35 WIB
Pelabuhan Gilimanuk diambil dari udara. Pelabuhan Gilimanuk tutup beroperasi pada saat Hari Raya Nyepi. Foto: ASDP

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatur penutupan sementara layanan penyeberangan dari dan menuju Bali saat peringatan Hari Raya Nyepi 2026.

Hal ini untuk menghormati pelaksanaan ibadah serta menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran masyarakat.

Pengaturan dilakukan untuk menghormati Hari Raya Nyepi sekaligus memastikan mobilitas tetap terkendali, mengingat hari raya umat Hindu tersebut jatuh berdekatan dengan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Pengaturan penyeberangan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: KP-DRJD 854 Tahun 2026, Nomor: HK.201/1/21DJPL/2026, Nomor: 20/KPTS/Db/2026, Nomor: Kep/43/II/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah.

Keputusan itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Kakorlantas Polri, serta Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.

"Sehubungan dengan Hari Nyepi, layanan penyeberangan dari dan menuju Bali akan ditutup sementara," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dilansir dari Antara.

Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan sejumlah penyesuaian operasional penyeberangan akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam SKB.

Langkah ini dilakukan untuk menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi dan memastikan pengaturan penyeberangan tetap terkendali karena waktunya berdekatan dengan Idulfitri.

