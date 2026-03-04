Satgas Saber Pangan Bali Gedor Pasar hingga Supermarket, Klaim Harga & Stok Aman

bali.jpnn.com, DENPASAR - Satgas Saber Pangan Bali kembali turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) saat kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 2026, Rabu (4/3).

Sidak dilakukan di Pasar Kreneng, Jalan Kamboja serta Supermarket Tiara Dewata dan Jalan Tukad Yeh Aye, Denpasar.

Kehadiran tim tidak sekadar memantau angka di papan harga, tetapi juga berdialog langsung dengan para pedagang untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan pasokan tetap tersedia.

Beragam komoditas utama menjadi perhatian, mulai dari beras, telur, minyak goreng, kedelai, gula, jagung, cabai, bawang hingga daging.

Satu per satu toko disambangi, stok diperiksa, dan harga dicatat guna memastikan tidak ada lonjakan signifikan yang meresahkan masyarakat.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa harga bahan pokok penting (Bapokting) terpantau stabil.

Stok kebutuhan masyarakat pun dalam kondisi aman menjelang hari besar keagamaan yang identik dengan meningkatnya aktivitas konsumsi.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.