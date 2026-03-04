Nuanu Gandeng Pelaku Gastronomi Membangun Ekosistem Kuliner di Bali

JPNN.com

Rabu, 04 Maret 2026 – 11:26 WIB
Direktur of Brand and Communication Nuanu Creative City Ida Ayu Astari Prada, memberi keterangan kepada awak media, Rabu (4/3). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, TABANAN - Nuanu Creative City resmi memperkenalkan Nuanu Future Talk, sebuah platform inovatif yang mempertemukan para pemimpin industri dan pionir kreatif untuk mendiskusikan isu-isu terkini serta tren masa depan.

Pada peluncuran perdananya, Rabu hari ini (4/3), Nuanu Future Talk mengangkat isu Gastronomi Leader.

Meski baru launching, Nuanu Future Talk: Gastronomi Leader yang digelar di Labirin Dome mencatatkan antusiasme luar biasa dengan status sold out, dihadiri 350 peserta dan menghadirkan 20 pembicara ahli.

Beberapa pembicara di antaranya Hans Christian (August); Syrco Bakker (Syrco Base); Chris Smith (7AM, Red Gun Powder, Woods) dan Wayan Kresna Yasa (HOME, Kaum at Potato Head).

Hadir juga beberapa pembicara lain yang punya kompetensi di bidangnya.

“Nuanu Future Talks dirancang sebagai ruang diskusi yang aplikatif dan berorientasi solusi.

Pembahasannya menyentuh hal-hal mendasar, seperti bagaimana membangun dan mengelola bisnis hospitality di Bali dalam konteks saat ini?

Bagaimana memastikan operasional berjalan sesuai aturan yang berlaku, serta bagaimana mendorong peningkatan standar industri secara kolektif,” ujar Direktur of Brand and Communication Nuanu Creative City Ida Ayu Astari Prada, Rabu (4/3).

