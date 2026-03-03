JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenkum Bali-Pemkab Gianyar Harmonisasi Lima Ranperda, Memperkuat Sinergi Regulasi

Kemenkum Bali-Pemkab Gianyar Harmonisasi Lima Ranperda, Memperkuat Sinergi Regulasi

Selasa, 03 Maret 2026 – 13:38 WIB
Kemenkum Bali-Pemkab Gianyar Harmonisasi Lima Ranperda, Memperkuat Sinergi Regulasi - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah saat rapat harmonisasi lima produk hukum daerah di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Selasa (3/3/2026). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kanwil Kemenkum Bali bersama Pemkab Gianyar menggelar rapat koordinasi pengharmonisasian produk hukum daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Selasa (3/3/2026) ini fokus membahas lima rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Rapat harmonisasi ini sekaligus untuk mewujudkan regulasi daerah yang berkualitas, berkepastian hukum, dan selaras dengan kepentingan masyarakat.

Baca Juga:

Hadir langsung dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi jajaran Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dari pihak Pemkab Gianyar hadir Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) I Ketut Sedana—yang mewakili Asisten I Setda Pemerintahan Kabupaten Gianyar.

Hadir juga Kepala Perangkat Daerah terkait, termasuk Kepala BKPSDM, Kepala BPBD, Inspektorat Daerah, dan Kepala Bagian Hukum.

Baca Juga:

Kepala Brida Gianyar I Ketut Sedana menyampaikan apresiasi atas pendampingan berkelanjutan dari Kanwil Kemenkum Bali.

Ia menekankan bahwa dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang sangat cepat menuntut daerah untuk terus melakukan pemutakhiran produk hukum agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih hukum.

Rapat harmonisasi ini sekaligus untuk mewujudkan regulasi daerah yang berkualitas, berkepastian hukum, dan selaras dengan kepentingan masyarakat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali pemkab gianyar Ranperda BRIDA Gianyar Produk Hukum Daerah Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Rapat Harmonisasi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen - JPNN.com Bali

    Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen

  2. Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United?

  3. Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik - JPNN.com Bali

    Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU