TNI AU Uji Fungsi Sistem Pendaratan Pesawat Angkut A400M di Lanud Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - TNI AU mengerahkan pesawat angkut terbarunya A400M untuk menjalani uji fungsi sistem pendaratan berbasis Instrument Landing System (ILS) di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali, Senin (2/3) kemarin.

Uji fungsi itu dilakukan untuk menguji sistem navigasi pesawat dalam melakukan pendaratan.

"Kegiatan uji ILS ini juga bertujuan untuk menguji kesiapan fasilitas pendukung pangkalan," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana dilansir dari Antara.

Uji fungsi system pendaratan bermula ketika pesawat angkut A400M berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Lanud I Gusti Ngurah Rai.

Setibanya di wilayah udara Lanud I Gusti Ngurah Rai, pesawat A400M langsung melakoni manuver low approach untuk uji fungsi LSI.

Hasil pengujian menunjukkan sistem navigasi dan fasilitas pendukung operasional di Lanud I Gusti Ngurah Rai berfungsi optimal.

"Seluruh rangkaian berjalan aman dan lancar,” kata Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana.

Ia mengeklaim dengan latihan ini, pesawat A400M semakin siap untuk dikerahkan dalam misi pertahanan udara di lokasi mana pun.