JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini TNI AU Uji Fungsi Sistem Pendaratan Pesawat Angkut A400M di Lanud Ngurah Rai

TNI AU Uji Fungsi Sistem Pendaratan Pesawat Angkut A400M di Lanud Ngurah Rai

Selasa, 03 Maret 2026 – 13:17 WIB
TNI AU Uji Fungsi Sistem Pendaratan Pesawat Angkut A400M di Lanud Ngurah Rai - JPNN.com Bali
Pesawat TNI AU A400M melakoni uji fungsi sistem pendaratan berbasis Instrument Landing System (ILS) di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali, Senin (2/3) kemarin. Foto: ANTARA/HO-Humas TNI AU

bali.jpnn.com, DENPASAR - TNI AU mengerahkan pesawat angkut terbarunya A400M untuk menjalani uji fungsi sistem pendaratan berbasis Instrument Landing System (ILS) di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali, Senin (2/3) kemarin.

Uji fungsi itu dilakukan untuk menguji sistem navigasi pesawat dalam melakukan pendaratan.

"Kegiatan uji ILS ini juga bertujuan untuk menguji kesiapan fasilitas pendukung pangkalan," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Uji fungsi system pendaratan bermula ketika pesawat angkut A400M berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Lanud I Gusti Ngurah Rai.

Setibanya di wilayah udara Lanud I Gusti Ngurah Rai, pesawat A400M langsung melakoni manuver low approach untuk uji fungsi LSI.

Hasil pengujian menunjukkan sistem navigasi dan fasilitas pendukung operasional di Lanud I Gusti Ngurah Rai berfungsi optimal.

Baca Juga:

"Seluruh rangkaian berjalan aman dan lancar,” kata Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana.

Ia mengeklaim dengan latihan ini, pesawat A400M semakin siap untuk dikerahkan dalam misi pertahanan udara di lokasi mana pun.

Pesawat TNI AU A400M melakoni uji fungsi sistem pendaratan berbasis Instrument Landing System (ILS) di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   TNI AU Pesawat Angkut A400M lanud ngurah rai Uji ILS Uji Fungsi Sistem Pendaratan Pesawat Instrument Landing System Pesawat A400M Bali Lanud Halim Perdanakusumah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen - JPNN.com Bali

    Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen

  2. Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United?

  3. Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik - JPNN.com Bali

    Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU