Info Mudik: Kemenag Bali Siapkan Masjid & Pura di Jembrana Jadi Rest Area

Selasa, 03 Maret 2026 – 11:04 WIB
Ilustrasi rest area. Kemenag Bali menyiapkan rest area bernama Serambi Bali selama arus Mudik 2026. Ilustrasi. Foto: Dedi Sofian/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Bali menyiapkan inovasi Serambi Bali atau Sentra Masjid Ramah Pemudik yang disediakan untuk tempat beristirahat saat arus mudik Idulfitri 2026.

Kemenag Bali sudah memetakan sekitar enam masjid yang representatif untuk digunakan pemudik beristirahat.

“Kami di Bali membuat inovasi Serambi Bali di (Kabupaten) Jembrana baik masjid maupun pura yang representatif untuk tempat singgah atau istirahat,” kata Kepala Kanwil Kemenag Bali I Gusti Made Sunartha dilansir dari Antara.

Selain itu, ada juga halaman Pura Majapahit di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Jembrana yang berdekatan dengan Masjid Nurul Amin yang rencananya juga bisa digunakan untuk tempat istirahat di jalur mudik Denpasar-Gilimanuk.

Kakanwil Kemenag Bali mengeklaim telah telah melakukan komunikasi dengan Pemkab Jembrana terkait inovasi itu untuk pemanfaatan fasilitas kamar mandi di rumah ibadah tersebut.

Kemenag Bali juga membuka opsi mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis menggandeng Puskesmas terdekat.

Pihaknya juga sedang mencari sponsor untuk rencana membuka pemeriksaan sepeda motor guna memastikan keamanan dan kenyamanan saat berkendara.

“Kemungkinan juga disediakan (minum) kopi.

Kemenag Bali menyiapkan inovasi Serambi Bali atau Sentra Masjid Ramah Pemudik yang disediakan untuk tempat beristirahat pemudik saat mudik 2026
