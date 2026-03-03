JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bibit Siklon 90S Mendekat, Bali Potensi Diterjang Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

Bibit Siklon 90S Mendekat, Bali Potensi Diterjang Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

Selasa, 03 Maret 2026 – 06:20 WIB
Bibit Siklon 90S Mendekat, Bali Potensi Diterjang Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan - JPNN.com Bali
Petugas Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengamati prakiraan cuaca Bali. BMKG minta masyarakat mewaspadai cuaca ekstrem di Bali sepekan ke depan. Foto: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengidentifikasi potensi cuaca ekstrem di Bali pada periode 2 - 8 Maret 2026.

Potensi tersebut terungkap berdasar analisis dinamika atmosfer, di mana terbentuk pola pertemuan massa udara atau konvergensi di sekitar wilayah Bali.

Kondisi tersebut didukung dengan aktifnya Madden-Julian Oscillation (MJO) pada fase IV atau Maritime Continent yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan awan hujan.

Baca Juga:

Fakta lainnya, bibit siklon 90S yang saat ini berada di perairan selatan Samudra Hindia, barat daya Provinsi Banten, menunjukkan pola pergerakan ke arah timur menuju perairan selatan Bali.

Pergerakan bibit siklon itu berpotensi menyebabkan peningkatan curah hujan dan kecepatan angin.

“Kami mengidentifikasi adanya perkembangan signifikan dalam dinamika atmosfer yang berpotensi meningkatkan intensitas curah hujan di sebagian besar wilayah Bali,” kata Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Kondisi itu, kata dia, juga ditambah oleh Gelombang Equatorial Rossby dan Kelvin yang diprediksi akan melintasi wilayah Bali dalam beberapa hari mendatang.

Dampaknya diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang-sangat lebat dan angin kencang berpotensi terjadi di Kabupaten Badung, Denpasar, Tabanan, Jembrana, Bangli, Gianyar, Karangasem, Klungkung, dan Buleleng.

Bibit siklon 90S yang saat ini berada di perairan selatan Samudra Hindia, barat daya Banten, menunjukkan pola pergerakan ke arah timur menuju perairan Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bibit Siklon 90S Bali cuaca ekstrem BMKG Gelombang Equatorial Rossby gelombang kelvin hujan angin kencang gelombang tinggi banjir

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen - JPNN.com Bali

    Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen

  2. Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United?

  3. Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik - JPNN.com Bali

    Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU