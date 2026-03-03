Kalender Bali Selasa (3/3): Bersifat Panas, tak Baik Mengatapi Rumah, Mudah Terbakar

JPNN.com

Selasa, 03 Maret 2026 – 04:07 WIB
Kalender Bali Selasa 3 Maret 2026 bertepatan dengan Anggara Wage Ugu. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (3/3) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Wage Ugu.

Hari ini bertepatan dengan Purnama Kesanga.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Selasa 3 Maret 2026 bertepatan dengan Anggara Wage Ugu: Hari ini bersifat panas, tak baik mengatapi rumah, mudah terbakar
