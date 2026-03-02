JPNN.com

Cek Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Senin (2/3), Ini Keutamaannya

Senin, 02 Maret 2026 – 16:18 WIB
Ilustrasi suasana acara buka puasa bersama. Foto: Kemenkumham Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Senin hari ini (2/3) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ke-12.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari ke-12.

Puasa hari ke-12, Allah SWT akan mengubah keburukan-keburukan yang pernah dilakukan orang berpuasa menjadi kebaikan-kebaikan.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Senin 2 Maret 2026 versi Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):

Berikut jadwal buka Puasa, Magrib dan Isya di Provinsi Bali dan sekitarnya Hari Senin 2 Maret 2026 versi Kementerian Agama
