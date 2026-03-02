Update Perang AS – Iran! 15 Penerbangan Rute Bali - Timur Tengah Batal Terbang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, mengupdate kondisi terbaru penerbangan internasional rute Timur Tengah (Timteng) setelah perang Amerika Serikat – Israel kontra Iran meluas.

Otoritas Bandara Bali melaporkan total 15 penerbangan internasional batal terbang akibat penutupan ruang udara imbas perang AS - Iran.

15 penerbangan tersebut terdiri dari delapan penerbangan keberangkatan dan tujuh kedatangan akumulasi sejak 28 Februari 2026 atau dua hari terakhir.

Penerbangan keberangkatan terdampak yang sudah tercatat kemarin Etihad EY477 yang mestinya terbang pukul 18.45 WITA, Sabtu (28/2) rute Denpasar (DPS)-Abu Dhabi (AUH).

Kemudian Emirates EK369 yang mestinya terbang pukul 19.50 WITA Sabtu (28/2) rute Denpasar (DPS)-Dubai (DXB).

Maskapai Qatar Airways QR963 pukul 20.30 WITA, Sabtu (28/2) rute Denpasar (DPS)-Doha (DOH).

Kemudian Emirates EK399 pukul 00.25 WITA, Minggu (1/3) dini hari rute Denpasar (DPS)-Dubai (DXB).

Lalu Qatar Airways QR961 pukul 02.10 WITA, Minggu (1/3) dini hari rute Denpasar (DPS)-Doha (DOH).