JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Update Perang AS – Iran! 15 Penerbangan Rute Bali - Timur Tengah Batal Terbang

Update Perang AS – Iran! 15 Penerbangan Rute Bali - Timur Tengah Batal Terbang

Senin, 02 Maret 2026 – 16:04 WIB
Update Perang AS – Iran! 15 Penerbangan Rute Bali - Timur Tengah Batal Terbang - JPNN.com Bali
Qatar Airways Boeing 787-8 Dreamliner parkir di Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali. Foto: Dok. JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, mengupdate kondisi terbaru penerbangan internasional rute Timur Tengah (Timteng) setelah perang Amerika Serikat – Israel kontra Iran meluas.

Otoritas Bandara Bali melaporkan total 15 penerbangan internasional batal terbang akibat penutupan ruang udara imbas perang AS - Iran.

15 penerbangan tersebut terdiri dari delapan penerbangan keberangkatan dan tujuh kedatangan akumulasi sejak 28 Februari 2026 atau dua hari terakhir.

Baca Juga:

Penerbangan keberangkatan terdampak yang sudah tercatat kemarin Etihad EY477 yang mestinya terbang pukul 18.45 WITA, Sabtu (28/2) rute Denpasar (DPS)-Abu Dhabi (AUH).

Kemudian Emirates EK369 yang mestinya terbang pukul 19.50 WITA Sabtu (28/2) rute Denpasar (DPS)-Dubai (DXB).

Maskapai Qatar Airways QR963 pukul 20.30 WITA, Sabtu (28/2) rute Denpasar (DPS)-Doha (DOH).

Baca Juga:

Kemudian Emirates EK399 pukul 00.25 WITA, Minggu (1/3) dini hari rute Denpasar (DPS)-Dubai (DXB).

Lalu Qatar Airways QR961 pukul 02.10 WITA, Minggu (1/3) dini hari rute Denpasar (DPS)-Doha (DOH).

Otoritas Bandara Bali melaporkan total 15 penerbangan internasional batal terbang akibat penutupan ruang udara imbas perang AS - Israel kontra Iran
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bandara Gusti Ngurah Rai bandara bali Timteng Bali Perang AS - Iran penerbangan internasional Rute Denpasar - Timur Tengah PP Etihad Airways Qatar Airways Emirates Airlines

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United?

  2. Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik - JPNN.com Bali

    Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik

  3. Mario Lemos Puas Persijap Curi Poin dari Bali United, Klaim Tampil Lebih Baik - JPNN.com Bali

    Mario Lemos Puas Persijap Curi Poin dari Bali United, Klaim Tampil Lebih Baik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU