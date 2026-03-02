BMKG Rilis Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Waspada Hujan Lebat & Angin Kencang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 2 – 4 Maret 2026.

BMKG memperkirakan Senin hari ini (2/3), cuaca buruk yang ditandai hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih mengguyur Bali disertai petir dan angin kencang.

Hujan dengan level Siaga antara lebat hingga sangat lebat diperkirakan mengguyur wilayah Badung, Denpasar dan Tabanan.

Hujan dengan level Waspada antara sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem dan Klungkung.

BMKG juga merilis peringatan dini angin kencang yang diperkirakan terjadi di Denpasar, Gianyar, Klungkung dan Tabanan.

Pola angin di wilayah pesisir utara dan selatan umumnya bertiup dari arah barat daya – barat laut dengan kecepatan berkisar antara 7 – 35 knot.

Tinggi gelombang 1,25 – 2,5 meter berpeluang terjadi di selat Lombok bagian utara.

Tinggi gelombang ini berisiko terhadap keselamatan perahu nelayan dan kapal tongkang.