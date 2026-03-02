JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Cek Jadwal Imsak & Subuh Hari ke-12 Ramadan di Bali Senin (2/3), Lengkap!

Cek Jadwal Imsak & Subuh Hari ke-12 Ramadan di Bali Senin (2/3), Lengkap!

Senin, 02 Maret 2026 – 02:56 WIB
Cek Jadwal Imsak & Subuh Hari ke-12 Ramadan di Bali Senin (2/3), Lengkap! - JPNN.com Bali
Ilustrasi jadwal imsak dan subuh pada bulan Ramadan. Ilustrasi: Sultan Amanda/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Puasa Ramadan 2026 telah tiba.

Umat muslim di Pulau Bali dan seluruh Indonesia, Senin hari ini (2/3) menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ke-12.

Bulan Ramadan ini memiliki banyak keberkahan, keutamaan dan keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya.

Baca Juga:

Keberkahan pertama, puasa Ramadan menjadi penyebab terampuninya dosa dan terhapusnya berbagai kesalahan.

Keberkahan kedua, pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, yakni Lailatul Qadar.

Mengingat puasa Ramadan telah tiba, yuk cek jadwal imsak dan salat subuh pada Senin (2/3) dilansir dari Kanwil Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Baca Juga:

 

Karangasem

Berikut jadwal Imsak dan salat Subuh pada hari ke-12 puasa Ramadan 2026 di Provinsi Bali pada Senin 2 Maret 2026 versi Kementerian Agama.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ramadan Ramadan 2026 Puasa Ramadan 2026 Imsak jadwal imsak Subuh Jadwal Salat Subuh Kemenag Bali Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United?

  2. Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik - JPNN.com Bali

    Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik

  3. Mario Lemos Puas Persijap Curi Poin dari Bali United, Klaim Tampil Lebih Baik - JPNN.com Bali

    Mario Lemos Puas Persijap Curi Poin dari Bali United, Klaim Tampil Lebih Baik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU