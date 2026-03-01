JPNN.com

Minggu, 01 Maret 2026 – 16:08 WIB
Cek Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Minggu (1/3), Ini Keutamaannya - JPNN.com Bali
Ilustrasi Jadwal Buka Puasa Ramadan 2026. Ilustrasi Sultan Amanda/jpnn.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Jumat hari ini (28/2) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ke-11.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari ke-11.

Baca Juga:

Masuk awal pertengahan, Allah SWT akan mencatat pahala orang yang berpuasa seperti pahala empat kali orang yang haji dan umrah. Masya Allah!

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Minggu 1 Maret 2026 versi Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):

Baca Juga:

 

Karangasem

Berikut jadwal buka Puasa, Magrib dan Isya di Provinsi Bali dan sekitarnya Hari Minggu 1 Maret 2026 versi Kementerian Agama
