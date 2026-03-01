Bandara Bali Terdampak Perang AS vs Iran, 5 Penerbangan ke Timteng Batal Terbang

JPNN.com

Minggu, 01 Maret 2026 – 15:56 WIB
Pesawat A380 Emirates Airlines terparkir di Bandara Ngurah Rai, Bali. Foto: ANTARA/HO-JAS

bali.jpnn.com, DENPASAR - Otoritas Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, melaporkan sebanyak lima penerbangan keberangkatan internasional dengan 1.631 calon penumpang batal diberangkatkan, Minggu (1/3).

Pembatalan pemberangkatan ini sebagai dampak dari penutupan ruang udara di sejumlah negara Timur Tengah (Timteng), seusai konflik AS-Israel dengan Iran.

Penerbangan yang terdampak penutupan ruang udara antara lain maskapai Etihad EY477 STD yang mestinya terbang pukul 18.45 WITA kemarin (28/2) rute Denpasar (DPS)-Abu Dhabi (AUH).

Kemudian Emirates EK369 STD yang semestinya terbang pukul 19.45 WITA kemarin (28/2) rute Denpasar (DPS)-Dubai (DXB).

Maskapai Qatar Airways QR963 STD pukul 18.50 WITA kemarin (28/2) rute Denpasar (DPS)-Doha (DOH).

Lalu Emirates EK399 STD pukul 00.25 WITA, Minggu (1/3) dini hari tadi rute Denpasar (DPS)-Dubai (DXB) dan Qatar Airways QR961 STD pukul 00.30 WITA dini hari tadi rute Denpasar (DPS)-Doha (DOH).

Pesawat Emirates, Qatar, dan Etihad bahkan diketahui masih parkir di Bandara I Gusti Ngurah Rai sampai Minggu hari ini.

“Ada lima penerbangan keberangkatan yang dibatalkan.

