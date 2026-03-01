JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Operasi Cipkon Agung 2026: Kombes Suwandi Larang Polisi Bertindak Arogan

Operasi Cipkon Agung 2026: Kombes Suwandi Larang Polisi Bertindak Arogan

Minggu, 01 Maret 2026 – 12:55 WIB
Operasi Cipkon Agung 2026: Kombes Suwandi Larang Polisi Bertindak Arogan - JPNN.com Bali
Direktur Binmas Polda Bali Kombes Suwandi Prihantoro memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) Agung-2026 menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 dan Idulfitri 1447 Hijriah, Minggu (1/3). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) Agung-2026 menjelang dua momentum besar keagamaan, Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 dan Idulfitri 1447 Hijriah, Minggu (1/3).

Apel dipimpin langsung Direktur Binmas Polda Bali Kombes Suwandi Prihantoro dan diikuti 155 personel yang tergabung dalam Satgas Polda Bali.

Secara keseluruhan, operasi ini melibatkan 699 personel, terdiri dari 155 personel Satgas Polda dan 544 personel dari Polres jajaran.

Baca Juga:

Kombes Suwandi Prihantoro menyampaikan bahwa Operasi Kepolisian Kewilayahan II dengan sandi Operasi Cipkon Agung 2026 dilaksanakan selama delapan hari, mulai 1 hingga 8 Maret 2026.

Operasi ini menjadi langkah konkret Polri bersama instansi terkait untuk memastikan Bali tetap aman dan kondusif saat masyarakat menjalankan ibadah dan merayakan hari raya.

“Tujuan utama Operasi Cipkon Agung-2026 adalah menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang perayaan Nyepi dan Idulfitri, sekaligus menekan angka kriminalitas serta berbagai potensi gangguan keamanan di wilayah Bali,” ujar Kombes Suwandi Prihantoro.

Baca Juga:

Ia menegaskan, operasi ini bukan sekedar agenda rutin tahunan, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan pengabdian Polri agar masyarakat dapat merayakan hari suci dengan rasa aman, tertib, dan nyaman.

Rangkaian kegiatan operasi mengedepankan langkah preemtif dan preventif, yang didukung penegakan hukum secara profesional.

Polda Bali menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) Agung-2026 menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 dan Idulfitri 1447 Hijriah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Operasi Cipkon Agung 2026 polda bali Hari Raya Nyepi Hari Raya Idulfitri polisi Direktur Binmas Kombes Suwandi Prihantoro Kombes Suwandi Prihantoro

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kiper Persijap Puas Curi Poin dari Bali United, Sentil Zona Degradasi - JPNN.com Bali

    Kiper Persijap Puas Curi Poin dari Bali United, Sentil Zona Degradasi

  2. Bali United Tanpa Kemenangan Dalam 6 Laga, Kadek Arel Desak Evaluasi Menyeluruh - JPNN.com Bali

    Bali United Tanpa Kemenangan Dalam 6 Laga, Kadek Arel Desak Evaluasi Menyeluruh

  3. Johnny Jansen Terpukul Bali United Terpuruk, Abai dengan Statistik Buruk, Hhmm - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Terpukul Bali United Terpuruk, Abai dengan Statistik Buruk, Hhmm

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU