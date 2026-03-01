Bali Diguncang Gempa M 4,7 SR, Bumi Bergetar, Warganet Serbu Akun BMKG

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Gempa kembali melanda Bali pada hari ke-11 Puasa Ramadan 2026, Minggu (1/3).

Dikutip dari akun BMKG Bali, lindu hari ini mengguncang wilayah Kuta Selatan, Badung, Bali pada pukul 10.52 WIB atau 11.52 WITA dengan magnitude 4,7 skala richter (SR).

Episenter gempa terletak pada koordinat 9.27° LS - 115,53° BT.

Posisi gempa tepatnya berlokasi di laut berjarak 63 km arah tenggara Kuta Selatan, Badung, Bali pada kedalaman 83 km.

Getaran gempa tersangka di seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti Denpasar, Badung, Tabanan, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Mataram dengan skala intensitas III MMI.

Wilayah Gianyar, Lombok Timur, Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat terasa dengan skala intensitas II MMI.

Getaran gempa ini terasa seperti bumi bergetar, bukan bergoyang, seperti lindu-lindu sebelumnya dengan suara grek-grek-grek.

Gempa ini membuat akun media sosial BMKG Bali menjadi sasaran warganet.