JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bali Diguncang Gempa M 4,7 SR, Bumi Bergetar, Warganet Serbu Akun BMKG

Bali Diguncang Gempa M 4,7 SR, Bumi Bergetar, Warganet Serbu Akun BMKG

Minggu, 01 Maret 2026 – 11:55 WIB
Bali Diguncang Gempa M 4,7 SR, Bumi Bergetar, Warganet Serbu Akun BMKG - JPNN.com Bali
Gempa mengguncang wilayah Kuta Selatan, Badung, Bali pada pukul 10.52 WIB atau 11.52 WITA, Minggu (1/3) dengan magnitude 4,7 skala richter (SR). Foto: Instagram @bmkgbali

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Gempa kembali melanda Bali pada hari ke-11 Puasa Ramadan 2026, Minggu (1/3).

Dikutip dari akun BMKG Bali, lindu hari ini mengguncang wilayah Kuta Selatan, Badung, Bali pada pukul 10.52 WIB atau 11.52 WITA dengan magnitude 4,7 skala richter (SR).

Episenter gempa terletak pada koordinat 9.27° LS - 115,53° BT.

Baca Juga:

Posisi gempa tepatnya berlokasi di laut berjarak 63 km arah tenggara Kuta Selatan, Badung, Bali pada kedalaman 83 km.

Getaran gempa tersangka di seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti Denpasar, Badung, Tabanan, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Mataram dengan skala intensitas III MMI.

Wilayah Gianyar, Lombok Timur, Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat terasa dengan skala intensitas II MMI.

Baca Juga:

Getaran gempa ini terasa seperti bumi bergetar, bukan bergoyang, seperti lindu-lindu sebelumnya dengan suara grek-grek-grek.

Gempa ini membuat akun media sosial BMKG Bali menjadi sasaran warganet.

Gempa mengguncang wilayah Kuta Selatan, Badung, Bali pada pukul 10.52 WIB atau 11.52 WIB dengan magnitude 4,7 skala richter (SR), Minggu (1/3)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali gempa info gempa info gempa terkini BMKG warganet gempabumi Kuta Selatan Aktivitas Lempeng

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kiper Persijap Puas Curi Poin dari Bali United, Sentil Zona Degradasi - JPNN.com Bali

    Kiper Persijap Puas Curi Poin dari Bali United, Sentil Zona Degradasi

  2. Bali United Tanpa Kemenangan Dalam 6 Laga, Kadek Arel Desak Evaluasi Menyeluruh - JPNN.com Bali

    Bali United Tanpa Kemenangan Dalam 6 Laga, Kadek Arel Desak Evaluasi Menyeluruh

  3. Johnny Jansen Terpukul Bali United Terpuruk, Abai dengan Statistik Buruk, Hhmm - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Terpukul Bali United Terpuruk, Abai dengan Statistik Buruk, Hhmm

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU