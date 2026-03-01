Diah Safira Prananda: Singgasana Seni Bung Karno Bawa Pesan Tat Twam Asi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pagelaran Singgasana Seni Bung Karno sukses memukau publik di The Meru Sanur, Sabtu (28/2/2026) kemarin.

Acara yang digagas Mahagaya Pagelaran Persona (MPP) ini bertujuan menghidupkan kembali jiwa artistik Sang Proklamator sebagai sumber inspirasi bagi generasi muda Bali.

Event ini bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan sebuah kolaborasi harmonis antara budaya dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Ribuan pengunjung memadati area untuk menikmati rangkaian acara mulai dari fashion show, pertunjukan musik, hingga pameran produk lokal IKM dan bazar kuliner UMKM.

Ketua Panitia Singgasana Seni Bung Karno Diah Safira Prananda menjelaskan bahwa acara tahun ini mengusung filosofi mendalam Tat Twam Asi.

"Tema hari ini adalah penghormatan kepada sesama makhluk hidup.

Itulah mengapa koleksi yang ditampilkan banyak mengangkat elemen flora dan fauna," kata Diah Safira Prananda.

Putri dari pasangan Muhammad Prananda dan Nancy Prananda ini mengatakan detail filosofis tersebut diterjemahkan ke dalam busana bermotif kupu-kupu, burung, hingga aneka bunga.