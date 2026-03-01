JPNN.com

Diah Safira Prananda: Singgasana Seni Bung Karno Bawa Pesan Tat Twam Asi

Minggu, 01 Maret 2026 – 09:50 WIB
Ketua Panitia Singgasana Seni Bung Karno Diah Safira Prananda didampingi sang ibunda Nancy Prananda saat pagelaran Singgasana Bung Karno di The Meru Sanur, Sabtu (28/2) kemarin. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pagelaran Singgasana Seni Bung Karno sukses memukau publik di The Meru Sanur, Sabtu (28/2/2026) kemarin.

Acara yang digagas Mahagaya Pagelaran Persona (MPP) ini bertujuan menghidupkan kembali jiwa artistik Sang Proklamator sebagai sumber inspirasi bagi generasi muda Bali.

Event ini bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan sebuah kolaborasi harmonis antara budaya dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Ribuan pengunjung memadati area untuk menikmati rangkaian acara mulai dari fashion show, pertunjukan musik, hingga pameran produk lokal IKM dan bazar kuliner UMKM.

Ketua Panitia Singgasana Seni Bung Karno Diah Safira Prananda menjelaskan bahwa acara tahun ini mengusung filosofi mendalam Tat Twam Asi.

"Tema hari ini adalah penghormatan kepada sesama makhluk hidup.

Itulah mengapa koleksi yang ditampilkan banyak mengangkat elemen flora dan fauna," kata Diah Safira Prananda.

Putri dari pasangan Muhammad Prananda dan Nancy Prananda ini mengatakan detail filosofis tersebut diterjemahkan ke dalam busana bermotif kupu-kupu, burung, hingga aneka bunga.

Singgasana Seni Bung Karno bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan sebuah kolaborasi harmonis antara budaya dan penguatan ekonomi kerakyatan
TAGS   Singgasana Seni Bung Karno Diah Safira Prananda Tat Twam Asi The Meru Sanur Bung Karno UMKM Sang Proklamator

