Singgasana Seni Bung Karno Bergulir di Bali, Titik Awal Pelestarian Warisan Sang Fajar

Sabtu, 28 Februari 2026 – 15:13 WIB
Diah Safira Prananda, didampingi sang ibu Nancy Prananda, memberikan sambutan saat acara Singgasana Seni Bung Karno di The Meru Sanur, Denpasar, Sabtu (28/2). Foto; Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Akhir pekan di The Meru Sanur mendadak magis pada Sabtu (28/2).

Gelaran Singgasana Seni Bung Karno garapan Mahagaya Pagelaran Persona (MPP) sukses menyihir penonton dengan perpaduan apik antara musik, mode, dan semangat ekonomi kerakyatan.

Bukan sekadar panggung seni biasa, acara ini menjadi istimewa dengan kehadiran Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri.

Megawati hadir didampingi Prananda Prabowo serta jajaran pimpinan daerah Bali, seperti Gubernur Wayan Koster dan Wagub I Nyoman Giri Prasta.

Suasana makin pecah saat Once Mekel dan Krisdayanti menguasai panggung, diselingi alunan seruling etnik nan syahdu dari Gus Teja.

Tak hanya telinga yang dimanjakan, mata penonton juga terpaku pada fashion show yang memamerkan wastra Bali karya desainer lokal.

Modern, tetapi tetap berakar pada tradisi, sebuah penghormatan visual bagi warisan Sang Fajar.

Acara ini sekaligus menjadi etalase besar bagi produk lokal Bali.

Di balik kemegahan Singgasana Seni Bung Karno, terselip misi besar dari generasi ketiga Sang Proklamator.
