Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Sabtu (28/2), Ini Keutamaannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Jumat hari ini (28/2) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari kesembilan.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari ke-10.

Pada hari ke-10, Allah mengabulkan tujuh puluh ribu keinginan yang dipanjatkan orang-orang yang berpuasa pada hari tersebut.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Sabtu 28 Februari 2026 versi Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):

Karangasem

Magrib: 18.38