Cek Jadwal Imsak & Subuh Hari ke-10 Ramadan di Bali Sabtu (28/2), Lengkap!

Sabtu, 28 Februari 2026 – 02:10 WIB
Ilustrasi jadwal imsak dan subuh pada bulan Ramadan. Ilustrasi: Sultan Amanda/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Puasa Ramadan 2026 telah tiba.

Umat muslim di Pulau Bali dan seluruh Indonesia, Sabtu hari ini (28/2) menjalankan ibadah puasa Ramadan hari kesembilan.

Bulan Ramadan ini memiliki banyak keberkahan, keutamaan dan keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya.

Baca Juga:

Keberkahan pertama, puasa Ramadan menjadi penyebab terampuninya dosa dan terhapusnya berbagai kesalahan.

Keberkahan kedua, pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, yakni Lailatul Qadar.

Mengingat puasa Ramadan telah tiba, yuk cek jadwal imsak dan salat subuh pada Sabtu (28/2) dilansir dari Kanwil Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Baca Juga:

 

 

Berikut jadwal Imsak dan salat Subuh pada hari ke-10 puasa Ramadan 2026 di Provinsi Bali pada Sabtu 28 Februari 2026 versi Kementerian Agama.
