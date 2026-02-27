PLN UID Bali Buka Pendaftaran Mudik Gratis 2026 Tujuan Jatim, Ini Cara Daftarnya

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali menyiapkan 500 kuota mudik gratis 2026, khusus keberangkatan dari Denpasar menuju beberapa tempat di Jawa Timur (Jatim).

Moda transportasi yang disiapkan adalah bus dengan jadwal keberangkatan pada 17 Maret 2026 dari Terminal Ubung, Denpasar.

Rute bus keberangkatan dari Denpasar meliputi Denpasar-Surabaya, Denpasar-Malang, Denpasar-Jember, dan Denpasar-Banyuwangi.

Peserta akan memperoleh fasilitas transportasi, asuransi perjalanan, takjil dan makan malam, serta souvenir.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui aplikasi PLN Mobile pada 25-28 Februari 2026 pukul 09.00-16.00 WIB atau hingga kuota terpenuhi.

Peserta yang lolos verifikasi, wajib melakukan pendaftaran ulang pada 5-6 Maret 2026 di Kantor PLN UID Bali.

“Program ini dihadirkan untuk membantu masyarakat pulang kampung dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya transportasi menjelang Hari Raya Idulfitri,” ujar General Manager PLN UID Bali Eric Rossi Priyo Nugroho dilansir dari Antara.

Eric Rossi Priyo Nugroho menegaskan program ini merupakan bentuk kehadiran PLN untuk masyarakat, tidak hanya melalui layanan kelistrikan, tetapi juga melalui dukungan sosial yang berdampak langsung.