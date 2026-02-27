Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Jumat (27/2), Ini Keutamaannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Kamis hari ini (26/2) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari kesembilan.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari kesembilan.

Memasuki hari kesembilan, Allah SWT memberi hadiah seperti pahala yang didapat seribu ulama untuk orang yang berpuasa dengan ikhlas dan benar.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Jumat 27 Februari 2026 versi Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):

Karangasem