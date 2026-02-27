JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Jumat (27/2): Baik Membangun Tembok Pekarangan & Alat Perangkap

Kalender Bali Jumat (27/2): Baik Membangun Tembok Pekarangan & Alat Perangkap

Jumat, 27 Februari 2026 – 05:01 WIB
Kalender Bali Jumat (27/2): Baik Membangun Tembok Pekarangan & Alat Perangkap - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Jumat 27 Februari 2026 bertepatan dengan Sukra Kliwon Bala. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (27/2) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Kliwon Bala.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Baca Juga:

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Baca Juga:

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Jumat 27 Februari 2026 bertepatan dengan Sukra Kliwon Bala: Hari baik membangun tembok pekarangan & alat perangkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Tembok Pekarangan Alat Perangkap Kalender Bali Jumat 27 Februari 2026 Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali Dewasa Ayu Sukra Kliwon Bala kajeng kliwon

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Comeback Manis Irfan Jaya Berujung Duka, Blak-blakan Minta Maaf ke Suporter - JPNN.com Bali

    Comeback Manis Irfan Jaya Berujung Duka, Blak-blakan Minta Maaf ke Suporter

  2. Performa Kadek Arel Turun, Jadi Sasaran Kritik Suporter, Johnny Jansen Membela - JPNN.com Bali

    Performa Kadek Arel Turun, Jadi Sasaran Kritik Suporter, Johnny Jansen Membela

  3. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU